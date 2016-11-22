Шарль Каборе: "Краснодар" очень серьезно подготовится к игре с "Зальцбургом"

Полузащитник "Краснодара" Шарль Каборе после автограф-сессии, длившейся больше двух часов, поделился своими впечатлениями от встречи с болельщиками, рассказал о своих ожиданиях от предстоящего матча Лиги Европы против "Зальцбурга", передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

– Встреча с болельщиками – это очень приятное мероприятие, – отметил Каборе. – Доволен не только я, но и все ребята – Смолов, Крицюк, Жоаузинью и Эбуэ. Это очень важное событие для команды, для клуба, для детей, которые занимаются футболом. Им приятно получить наши автографы, сфотографироваться с нами. Надеюсь, такие встречи еще будут.

– С какими эмоциями подходите к предстоящему матчу с "Зальцбургом"?

– Мы довольны результатом последнего матча с "Уралом". Наконец-то одержал победу в чемпионате на нашем поле. Скоро будем играть с "Зальцбургом". Мы очень серьезно подготовимся к этой игре. Для нас будет очень приятно взять три очка.

– Коноплянка говорил, что "Шальке" выйдет из группы с первого места, "Краснодар" – со второго. Верите в это?

– Я верю в нашу команду. Для нас самое важное – это выход из группы. Первое или второе место – не имеет значения.