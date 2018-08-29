Шамиль Газизов: "Рейнджерс" – это огромная история, проводить аналогию с "Уфой" не совсем правильно"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов отметил, что болельщики уфимской команды должны быть рады приезду такой команды, как "Рейнджерс". Коллективам предстоит сыграть в ответном матче 4-го отборочного раунда лиги Европы.

– Думаю, приезд "Рейнджерс" в Уфу доставит нашим болельщикам большое удовольствие, – цитируют "Известия" Газизова. – Это поистине большой клуб с богатой историей. Еще недавно было сложно представить, что они приедут к нам играть за право выхода в групповую стадию Лиги Европы. Но сейчас это происходит здесь, наяву, и эмоции от этого очень позитивные.

Можно, конечно, провести аналогию между нашими клубами, но это не совсем правильно. "Рейнджерс" – это огромная история. Несмотря на то что команда пережила за последние несколько лет, ее просто так не сотрешь. Клубы всегда базируются на истории и болельщиках, а это у шотландской команды невозможно отнять никакими финансовыми проблемами. Они молодцы, что за такой короткий срок решили все свои проблемы и вновь вернулись в элиту.