Шамиль Газизов – о переносе матча с "Прогресом" и "Краснодаром": "Вроде, нашли понимание с Люксембургом"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов в интервью "СЭ" рассказал о ситуации с матчами в Лиге Европы и чемпионате России. В рамках третьего тура премьер-лиги уфимцы должны сыграть с "Краснодаром" 13 августа. УЕФА сообщил, что ответный матч уфимской команды в Лиге Европы с "Прогресом" должен пройти 14 августа.

– Пока все находимся в стадии переговоров с Люксембургом. Вроде, нашли понимание, – отметил Газизов. – Пока рано об этом говорить. РФС И РПЛ подключены к этому делу, "Краснодар" с пониманием отнесся – это радует. (Игорь НОВИКОВ)