Шамиль Газизов: "Никакой угрозы срыва матча с" Рейнджерс" нет, это что-то напутали британские СМИ"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов разъяснил ситуацию с британскими визами для команды на матч 4-го отборочного раунда Лиги Европы с "Рейнджерс". По его словам, необходимые документы клуб должен получить в течении ближайших суток.

– Мы прямо сейчас подаем документы на визы, – начал Газизов. – Кто-то из игроков уже сдал документы, кто-то сдает сейчас. Все нормально. Рассматриваться наши документы будут в течении суток. Что касается информации британских СМИ про то, что документы будут обрабатывать пять суток, то она неверная. Похоже, в Британии неверно перевели мои слова. Потому что я говорил, что до матча осталось пять дней и нужно оперативно решать вопрос с визами, что мы сейчас и делаем. (Андрей СИЗЯКИН)