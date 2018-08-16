Шамиль Газизов: "Неважно, какая была игра, "Уфа" прошла уже два круга"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал выход команды в четвертый отборочный раунд Лиги Европы по итогам встреч с "Прогресом" из Люксембурга. Первый матч завершился со счетом 2:1 в пользу российской команды. В ответном "Уфа" сравняла счет в концовке (2:2), благодаря чему пробилась в следующую стадию турнира.

- Сделали большое дело для всех болельщиков "Уфы" и жителей Башкирии, - заявил Газизов. – Мы движемся вперед, к виктории. Естественно, здорово, что добыли очки для России в таблицу коэффициентов УЕФА. Неважно, какая была игра, потому что ребята очень уставшие. Мы забиваем на последних минутах и в добавленное время – это говорит о нашем характере. Благодарю ребят и болельщиков, которые нас поддержали в Люксембурге, и весь матч скандировали: "Россия – вперед, "Уфа" – вперед!", их было слышно даже в трансляции. Мы прошли два круга – это большое достижение, раунд плей-офф - это уже лотерея.

В следующем раунде Лиги Европы "Уфа" сыграет с победителем пары "Марибор" (Словения) – "Рейнджерс" (Шотландия). (Евгений БЕЛОУСОВ)