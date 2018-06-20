Шамиль Газизов: "Надеемся, что перед стартом в Лиге Европы подпишем двух игроков"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал "СЭ" итоги жеребьевки 1-го и 2-го отборочных раундов Лиги Европы – "Путь представителей лиг". Российский дебютант турнира встретится 2-м раунде с победителем пары "Широки Бриег" (Босния) – "Домжале" (Словения). Первая матч состоится в столице Башкирии предварительно 26 июля.

- Есть какие-то предпочтения? – вопрос Газизову.

- Для нас любой соперник на таком уровне новый. И боснийцы, и словенцы - достойные оппоненты, но постараемся порадовать своих болельщиков. Надеюсь, покажем убедительную игру.

- "Уфа" обязана проходить и тех, и других?

- Так нельзя говорить. Станем стремиться к победе в каждой встрече.

- От УЕФА есть претензии к стадиону "Нефтяник"?

- Пока нет никаких нареканий. Скоро должны получить официальные письма, пока они не приходили. Несколько комиссий УЕФА осмотрели арену и остались довольны ее состоянием.

- Будут ли приобретения перед стартом в ЛЕ?

- Мы ведем ряд кандидатов, посмотрим, получится взять их или нет. Рассчитываем, что одного-двоих футболистов возьмем.

- А есть вероятность, что кто-то уйдет?

- Есть предложения по нескольким игрокам, ведутся переговоры. (Арман МКРТЧЯН)