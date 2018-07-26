Шамиль Газизов: "На матче "Уфа" - "Домжале" будет аншлаг, кроме гостевой трибуны"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов сказал, что на домашнем матче квалификации Лиги Европы против "Домжале" стадион будет переполнен.
- Все готово, город в предвкушении. Нас ждет историческое событие! – сказал генеральный директор в интервью "СЭ". – Погода будет шикарная, стадион полный. Что еще нужно для классного футбола?!
– Уже точно ясно, что будет аншлаг (вместимость стадиона "Нефтяник" составляет 15 тысяч зрителей. – Прим. "СЭ")?
– Да. Ну, если не считать трибуны, которая по правилам выделена для гостей.
– Словенских фанатов совсем не будет?
– Как нам сказали, будет один или два человека (смеется). (Филипп ПАПЕНКОВ)
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"Уфа" - "Домжале": Лига Европы, 27 июля 2018, онлайн-трансляция в 17.00
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/europa-league/reviews/pervyy-evropohod-ufy-1438742/