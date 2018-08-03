Шамиль Газизов: "Легко с командой из Люксембурга точно не будет"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов отметил, что команде предстоит тяжелое испытание в матчах 3-го отборочного раунда Лиги Европы против "Прогресса" из Люксембурга. Первая игра состоится 9 августа, ответная - 16 августа.

- Легче точно не будет – только сложнее. Следующий шаг – новое испытание, - приводит "Р-Спорт" слова Газизова. - Мы приобретаем опыт, играя на третий день после предыдущего матча. Конечно, игры в Европе отличаются, но нам важно не делить турниры. Вчера сыграли квалификацию Лиги Европы, 6 августа встречаемся с "Анжи" в чемпионате России.