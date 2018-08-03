Шамиль Газизов: "Это большая победа для всей Башкирии"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов считает, что обыграть "Домжале" во 2-м отборочном раунде Лиги Европы удалось за счет проявленного характера и воли к победе. По его мнению, это победа для всей Башкирии.

- Сложно пока что-то говорить, эмоции переполняют, - цитирует ТАСС Газизова. - Матч против "Домжале" получился очень сложным, мы очень нервничали, так как хотели выиграть, для нас это было очень важно. Сегодня главным залогом успеха положительного для нас результата стал проявленный характер. Рад, что мы смогли сыграть на ничью оба матча и пройти дальше.

Это большая победа для всего клуба, для всей Башкирии. Конечно, я рад, что мы не подвели Россию и продолжаем вносить общий вклад в таблицу коэффициентов УЕФА. Это очень важно. Мы верили, двигались вперед и хотелось бы еще раз поздравить наших болельщиков с этим общим успехом.