"Шальке" переиграл "Ниццу", Коноплянка забил один мяч

В игре 5-го тура группового турнира Лиги Европы "Шальке" дома обыграл "Ниццу" 2:0. В составе немецкого клуба голами отличились полузащитники Евгений Коноплянка и Деннис Аого.

Благодаря этому результату клуб из Гельзенкирхена набрал в группе I 15 очков и досрочно занял первое место, оставив позади "Краснодар" (7 очков), "Зальцбург" (4) и "Ниццу" (3).

Лига Европы

Групповой турнир

Группа I

"Шальке-04" (Германия) – "Ницца" (Франция) – 2:0 (1:0)

Голы: Коноплянка, 14 (1:0). Аого, 80 – с пенальти (2:0).

"Шальке-04": Ферманн, Налду, Ритер, Рахман Баба, Жуниор Кайсара, Керер, Коноплянка (Бенталеб, 61. Авдияй, 81), Аого, Стамбули, Майер (Резе, 46), Текпетей.

"Ницца": Кардиналь, Данте, Бодмер, Рикарду Перейра (Плеа, 66), Боскальи, Далберт, Беланда (Эйсерик, 65), Суке, Вальтер (Марсель, 69), Козьелло, Донис.

Предупреждения: Далберт, 28. Данте, 47. Текпетей, 50. Боскальи, 62. Керер, 67. Кардиналь, 90+4.

Удаление: Текпетей, 90+3.

Судья: Агаев (Азербайджан).

24 ноября. Гельзенкирхен. Стадион Veltins-Arena