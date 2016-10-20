"Шахтер" забил пять безответных мячей "Генту"

Донецкий "Шахтер" на своем поле разгромил бельгийский "Гент" в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы – 5:0. В параллельном матче группы Н "Коньяспор" и "Брага" сильнейшего не выявили – 1:1.

"Шахтер" уверенно лидирует в группе Н, набрав 9 очков, "Гента" – 4 балла. "Брага" – 2, "Коньяспор" – 1.

Лига Европы

Групповой турнир

Группа Н

"Шахтер" (Украина) – "Гент" (Бельгия) – 5:0 (2:0)

Голы: Коваленко, 12 (1:0). Феррейра, 30 (2:0). Бернард, 46 (3:0). Тайсон, 75 (4:0). Малышев, 85 (5:0).

"Шахтер": Пятов, Срна, Кучер, Ракицкий, Исмаили, Степаненко, Марлос, Бернард (Тайсон, 74), Коваленко (Дентинью, 37), Малышев, Феррейра (Эдуарду да Силва, 81).

"Гент": Ринне, Асаре, Гершон, Митрович, Фоке, Нету, Миличевич (Деягере, 73), Сайеф, ван дер Брюгген (Ибрахим, 65), Пербе (Кулибали, 46), Саймон.

Предупреждения: Асаре, 37. Эдуарду да Силва, 90.

Судья: Тэйлор (Англия).

20 октября. Львов. Стадион "Арена Львов".

"Коньяспор" (Турция) – "Брага" (Португалия) - 1:1 (1:0)

Голы: Милошевич, 9 (1:0). Хассан, 55 (1:1).

"Коньяспор": Кырынтылы, Вукович, Дуглас, Скубиц, Али Туран, Милошевич, Волкан Фындыклы, Омер Али Шахинер (Меха, 46), Али Чамдалы, Хаджиахметович (Халил Сенмез, 82), Байич.

"Брага": Матеуш, Байану, Веласкес, Марселу Гояну, Росич, Алан (Руй Фонте, 75), Вукчевич, Мауру, Вилсон Эдуарду (Орта, 67), Хассан (Стоилькович, 75), Сантуш.

Предупреждения: Меха, 57. Али Туран, 59. Руй Фонте, 81.

Судья: Агаев (Азербайджан).

20 октября. Конья. Стадион Torku Arena(Konya Buyuksehir).