"Шахтер" вышел в плей-офф Лиги Европы

"Шахтер" в гостевом матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы победил "Гент" – 5:3. В другой встрече группы H "Брага" одолела "Коньяспор" – 3:1.
Благодаря таким результатам "Шахтер", набравший 12 очков, гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Европы.
Лига Европы
Групповой турнир
Группа H
4-й тур
"Гент" (Бельгия) - "Шахтер Д" (Украина) - 3:5 (1:3)
Голы: Кулибали, 1 (1:0). Марлос, 36 - с пенальти (1:1). Тайсон, 41 (1:2). Степаненко, 45+3 (1:3). Фред, 68 (1:4). Пербе, 83 (2:4). Ордец, 87 (2:5). Миличевич, 89 (3:5).
"Гент": Ринне, Асаре, Гершон, Нильсен, Фоке, Нету, Миличевич, Андерсон, Деягере (Сайеф, 70), Кулибали (Пербе, 74), Саймон (Ндонгала, 77).
"Шахтер": Пятов, Срна, Кучер, Ракицкий (Ордец, 78), Исмаили, Степаненко (Малышев, 72), Тайсон (Дентинью, 71), Марлос, Бернард, Фред, Феррейра.
Предупреждение: Степаненко, 43.
Судья: Кульбаков (Белоруссия).
3 ноября. Гент. Ghelamco Arena.
"Брага" (Португалия) - "Коньяспор" (Турция) - 3:1 (2:1)
Голы: Рангелов, 30 (0:1). Веласкес, 34 (1:1). Вилсон Эдуарду, 45+1 (2:1). Орта, 90+7 (3:1).
"Брага": Матеуш, Байану, Веласкес (Алан, 73), Марселу Гояну, Росич, Вукчевич, Мауру, Руй Фонте (Педру Тиба, 43), Вилсон Эдуарду (Сантуш, 70), Хассан, Орта.
"Коньяспор": Кырынтылы, Скубиц, Али Туран (Али Чамдалы, 46), Абдюлкерим Бардакджы, Мехмет Услу, Меха, Йенссон, Милошевич, Волкан Фындыклы, Хаджиахметович (Омер Али Шахинер, 46), Рангелов (Байич, 76).
Предупреждения: Мауру, 29. Хаджиахметович, 41. Скубиц, 45. Кырынтылы, 45. Рангелов, 53. Али Чамдалы, 81. Педру Тиба, 90+6.
Удаления: Мауру (Брага), 38. Скубиц (Коньяспор), 54.
Судья: Тудор (Румыния).
3 ноября. Брага. Стадион Municipal de Braga.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2016-2017/groups/