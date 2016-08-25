"Шахтер" во второй раз обыграл "Истамбул ББ"

"Шахтер" в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы одержал домашнюю победу над "Истамбулом ББ" (2:0). Таким образом горняки шагнули в групповой турнир, дважды переиграв турецкую команду.

В другом поединке "Сент-Этьен" разошелся миром с "Бейтаром" (0:0). Этого хватило французам для продолжения еврокубкового пути. "Рапид" потерпел поражение от "Тренчина" (0:2), однако прошел дальше благодаря победе в первой игре (4:0).

Лига Европы

4-й отборочный раунд

Ответные матчи

"Шахтер" (Украина) – "Истамбул ББ" (Турция) – 2:0 (1:0)

Голы: Аттама, 23 – в свои ворота (1:0). Марлос, 71 – с пенальти (2:0).

Первый матч – 2:1.

"Сент-Этьен" (Франция) – "Бейтар" (Израиль) – 0:0

"Сент-Этьен": Рюффье, Перрен, Теофил Катрин, Малькюи, Погба, Лемуань, Сельнес, Монне-Паке (Таннане, 53), Ру (Пажо, 86), Берич, Сен-Луи (Мулен, 45+1).

Предупреждения: Перрен, 8. Рюффье, 45. Берич, 73.

Первый матч – 2:1.

"Рапид" (Австрия) – "Тренчин" (Словакия) – 0:2 (0:2)

Голы: Лоуренс, 12 (0:1). Паур, 35 (0:2).

Удаление: Янчо (Т), 53.

Первый матч – 4:0.