19:57 | ФУТБОЛ — Лига Европы

"Шахтер" сыграет с "Сельтой" в Харькове

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Глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная сообщила, что матч 1/16 финала Лиги Европы между "Шахтером" и "Сельтой" состоится в Харькове. Игра пройдет 23 февраля на стадионе "Металлист". Этот матч станет первым под эгидой УЕФА, который пройдет в городе после начала конфликта на Украине. Ранее "горняки" проводили свои матчи во Львове.

"Решение принято. Окончательно. Лига Европы. "Шахтер" - "Сельта". Харьков, 23 февраля. После активного спортивного прошлого года мы планируем для болельщиков спорта и всех харьковчан сделать ярким и 2017 год. Матчи Лиги Европы-2017 по футболу пройдут у нас (надеюсь, именно матчи). Харьков становится центром спортивных событий. Мы будем и дальше делать все для развития харьковского спорта", - написала Светличная в Facebook.                      

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Материалы REN-TV

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