"Шахтер" разгромил "Коньяспор" и одержал пятую победу в Лиге Европы

В матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы "Шахтер" дома разгромил "Коньяспор" со счетом 4:0. В другой встрече "Гент" и "Брага" сыграли вничью 2:2. Отметим, что матч обслуживала бригада во главе с российским арбитром Владиславом Безбородовым.

Донецкий клуб одержал 5-ю победу на групповом этапе и с 18 очками занимает первое место в группе H. "Брага" и "Гент" занимают вторую и третью строчки, имея в своем активе по 6 и 5 очков соответственно. "Коньяспор" с одним баллом замыкает четверку.

Лига Европы

Групповой турнир

5-й тур

Группа H

"Шахтер" (Украина) – "Коньяспор" (Турция) – 4:0 (2:0)

Голы: Абдюлкерим Бардакджы, 11 – в свои ворота (1:0). Дентинью, 36 (2:0). Эдуарду да Силва, 66 (3:0). Бернард, 74 (4:0).

"Шахтер": Шевченко, Срна, Кривцов, Ордец, Матвиенко, Дентинью, Тайсон (Эдуарду да Силва, 64), Бернард, Коваленко (Танковский, 46), Малышев, Борячук (Степаненко, 79).

"Коньяспор": Кырынтылы, Селим Ай, Абдюлкерим Бардакджы, Мехмет Услу, Милошевич (Халил Сенмез, 63), Волкан Фындыклы, Омер Али Шахинер, Али Чамдалы (Меха, 16), Мбамба, Хаджиахметович, Хора (Байич, 83).

Предупреждения: Борячук, 12. Коваленко, 28. Срна, 37. Степаненко, 86.

Судья: Клэнси (Шотландия).

24 ноября. Львов. Стадион "Арена Львов".

"Гент" (Бельгия) - "Брага" (Португалия) - 2:2 (2:2)

Голы: Стоилькович, 14 (0:1). Кулибали, 32 (1:1). Хассан, 36 (1:2). Миличевич, 40 (2:2).

"Гент": Тулен, Асаре, Нильсен, Митрович, Фоке, Нету, Миличевич, Сайеф (Маттон, 90), Андерсон (Пербе, 85), Кулибали, Саймон (Деягере, 70).

"Брага": Матеуш, Байану, Пинту (Артур Жорже, 65), Марселу Гояну, Росич, Вукчевич, Педру Тиба, Вилсон Эдуарду, Хассан (Руй Фонте, 76), Стоилькович, Орта (Сантуш, 89).

Предупреждения: Митрович, 50. Нету, 85. Матеуш, 90+2. Педру Тиба, 90+4.

Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).

24 ноября. Гент. Стадион "Ghelamco Arena".