10:23 | ФУТБОЛ — Лига Европы

"Шахтер" проведет все еврокубковые матчи в Харькове

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Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин подчеркнул, что все еврокубковые игры клуб проведет в Харькове на стадионе "Металлист". При этом он не исключил, что встречи внутреннего первенства будут проходить на других аренах. Напомним, что в последние годы домашним стадионом "горняков" являлась "Арена Львов".

- Мы подали заявку в УЕФА на Харьков. Не можем одну сыграть в одном городе, а следующую - уже в другом, - приводит Sportarena слова Палкина. - Во-первых, УЕФА не разрешит. Если они разрешают на этой стадии играть в Харькове, то мы уже будем играть в Харькове. Евроигры будут в Харькове, а по остальным мы будем смотреть.

Дополнительная информация

https://sportarena.com/football/upl/shahter-budet-igrat-vse-matchi-evrokubkov-v-harkove/

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