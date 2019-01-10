13:41 | Футбол — Лига Европы

Сэйвы Лунева и Васютина вошли в десятку лучших на групповом турнире Лиги Европы

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Официальный Твиттер Лиги Европы опубликовал видео десятки лучших сэйвов группового этапа. В нее вошли сэйв вратаря "Зенита"  Андрея Лунева в матче со "Славией" (1:0) и голкипера "Сарпсборга"  Александра Васютина в игре с "Генком" (0:4).

Также в десятку лучших попали такие вратари: Бернд Лено ("Арсенал"), Тома Дидийон ("Андерлехт"), Денис Бойко ("Динамо" (Киев)), Гильермо Очоа ("Стандард"), Богдан Шуст ("Ворскла"), Александр Вальке ("Зальцбург"),  Хосе Са ("Олимпиакос"), Андре Хансен ("Русенборг").

 

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https://www.sport-express.ru/football/europa-league/

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