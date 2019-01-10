Сэйвы Лунева и Васютина вошли в десятку лучших на групповом турнире Лиги Европы

Официальный Твиттер Лиги Европы опубликовал видео десятки лучших сэйвов группового этапа. В нее вошли сэйв вратаря "Зенита" Андрея Лунева в матче со "Славией" (1:0) и голкипера "Сарпсборга" Александра Васютина в игре с "Генком" (0:4).

Также в десятку лучших попали такие вратари: Бернд Лено ("Арсенал"), Тома Дидийон ("Андерлехт"), Денис Бойко ("Динамо" (Киев)), Гильермо Очоа ("Стандард"), Богдан Шуст ("Ворскла"), Александр Вальке ("Зальцбург"), Хосе Са ("Олимпиакос"), Андре Хансен ("Русенборг").

👐 Leno

🙌 Ochoa

👌 José Sá



💫 Best saves of the group stage 💫#UEL pic.twitter.com/jMw6UFjgTl – UEFA Europa League (@EuropaLeague) 10 января 2019 г.

Все о Лиге Европы - здесь