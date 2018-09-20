"Севилья" с Промесом разгромила "Стандард"

"Севилья" разгромила "Стандард" со счетом 5:1 в стартовом матче группового раунда Лиги Европы. Дубли оформили Эвер Банега и Виссам Бен-Йеддер, еще один мяч забил Франко Васкес. У проигравших отличился Мусса Дженепо. Экс-вингер "Спартака" Квинси Промес провел весь матч в составе испанского клуба, но не отметился результативными действиями.

Во втором туре "Краснодар" сыграет дома с "Севильей" 4 октября, "Акхисар" в этот же день встретится в гостях со "Стандардом".

Лига Европы

Группа J

"Севилья" (Испания) - "Стандард" (Бельгия) - 5:1 (2:1)

Голы: Банега, 8 (1:0). Дженепо, 39 (1:1). Васкес, 41 (2:1). Бен Йеддер, 49 (3:1). Бен Йеддер, 70 (4:1). Банега, 74 - с пенальти (5:1).

"Севилья": Вацлик, Каррису, Кьер, Гомес, Арана, Банега, Васкес (Сарабия, 75), Амаду (Меса, 15), Хесус Навас (Нолито, 80), Бен Йеддер, Промес.

"Стандард": Очоа, Каванда, Лаифис, Фай, Ванхесден, Луиндама, Карсела-Гонсалес (Уче, 78), Цимирот, Марин, Са (Лестьенн, 62), Дженепо (Эмон, 62).

Предупреждения: Амаду, 2. Дженепо, 3. Меса, 32. Кьер, 38. Карсела-Гонсалес, 59. Ванхесден, 74.

Судья: Мажейка (Литва).

20 сентября. Севилья. Стадион "Рамон Санчес Писхуан".