"Севилья" разгромила "Жальгирис" в Лиге Европы

"Севилья" на выезде обыграла "Жальгирис" (5:0) в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы. В составе победителей по дублю сделали Нолито и Пабло Сарабия, еще один мяч забил Гильерме Арана.

В первом матче испанский клуб одержал победу со счетом 1:0. В следующем раунде им предстоит сыграть с чешской "Сигмой".

Лига Европы

3-й отборочный раунд

Ответные матчи

"Жальгирис" (Вильнюс, Литва) – "Севилья" (Испания) – 0:5 (0:3)

Голы: Нолито, 6 (0:1). Сарабия, 7 (0:2). Сарабия, 44 (0:3). Арана, 80 (0:4). Нолито, 83 (0:5).

"Севилья": Вацлик, Каррису, Эскудеро (Арана, 45), Серхио Гомес, Гнаньон, Банега (Беррокаль, 55), Амаду, Бен Йеддер, Нолито, Сарабия (Муриэль, 45), Алейш Видаль.

Предупреждение: Арана, 75.

Судья: Йорги (Албания).

16 августа. Вильнюс. Стадион "LFF Stadium (Vetra Stadium)".

Первый матч – 0:1

"Мидтьюлланн" (Дания) - ТНС (Уэльс) - 3:1 (1:1)

Голы: Джордж, 16 (1:0). Эббе, 22 (1:1). Окосун, 62 (2:1). Окосун, 80 (3:1).

Судья: Пельто (Босния и Герцеговина).

16 августа. Хернинг. Стадион "MCH Arena".

Первый матч – 2:0

ЧФР (Румыния) - "Алашкерт" (Армения) - 5:0 (2:0)

Голы: Кулио, 19 - с пенальти (1:0). Омрани, 45+1 (2:0). Хобан, 58 (3:0). Омрани, 62 (4:0). Майлат, 90+2 (5:0).

Судья: Тораринссон (Исландия).

16 августа. Клуж-Напока. Стадион "Dr. Constantin Radulescu".

Первый матч – 2:0

"Мольде" (Норвегия) - "Хайберниан" (Шотландия) - 3:0 (1:0)

Голы: Холанд, 35 (1:0). Эурснес, 66 (2:0). Холанд, 82 (3:0).

Судья: Хиглер (Голландия).

16 августа. Мольде. Стадион "Aker Stadion (Molde)".

Первый матч - 0:0

"Кукеши" (Албания) - "Торпедо Кутаиси" (Грузия) - 2:0 (1:0)

Голы: Режиналду, 29 - с пенальти (1:0). Режиналду, 75 - с пенальти (2:0).

Судья: Бьери (Швейцария).

16 августа. Эльбасан. Стадион "Elbasan (Ruzhdi Bizhuta)

Первый матч - 2:5

"Судува" (Литва) - "Спартак" (Юрмала, Латвия) - 0:0

Судья: Нильсен (Норвегия).

16 августа. Мариямполе. Стадион "Suduva".

Первый матч - 1:0