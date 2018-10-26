"Севилья" разгромила "Акхисар", Промес забил гол

"Севилья" разгромила "Акхисар" в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы (6:0). Один из голов забил экс-нападающий "Спартака" Квинси Промес.

Лига Европы

Группа J

"Севилья" (Испания) - "Акхисар БС" (Турция) - 6:0 (3:0)

Голы: Меса, 7 (1:0). Сарабия, 9 - с пенальти (2:0). Лукач, 35 - в свои ворота (3:0). Муриэль, 50 (4:0). Промес, 60 (5:0). Меркадо, 67 (6:0).

"Севилья": Вацлик, Каррису (Амаду, 59), Меркадо, Гомес, Васкес, Меса, Хесус Навас (Арана, 54), Сарабия (Нолито, 54), Муриэль, Промес, Алейш Видаль.

"Акхисар БС" (Турция): Лукач, Нунке, Мигел Лопеш, Кадир Келеш (Элдер Барбоза, 46), Гюрай Вурал, Джанер Османпаша, Регаттен, Сиссоко, Жозуэ (Эрай Атасевен, 77), Айкут Чевикер, Селезнев (Айик, 62).

Предупреждение: Мигел Лопеш, 9.

Судья: Клэнси (Шотландия).

25 октября. Севилья. Стадион "Рамон Санчес Писхуан".

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