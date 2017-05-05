Серхио Альварес: "Сельта" не собирается сдаваться на "Олд Траффорд"

Голкипер "Сельты" Серхио Альварес после первого полуфинала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед" (0:1) отметил, что команда надеется отыграться в ответном поединке. По его словам, на "Олд Траффорд" будет тяжело, но в футболе нет ничего невозможного.

- В первом таймы мы играли плохо, - приводит Marca слова Альвареса. - Проиграли, но нужно идти дальше с высоко поднятой головой. В ответной игре будем биться до конца. На "Олд Траффорд" сложно играть, но в футболе нет ничего невозможного. Мы не собираемся сдаваться.

Трансляция матча "Сельта" - "Манчестер Юнайтед"