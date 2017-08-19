Сергей Веденеев: "Зенит" в матче с "Утрехтом" спас Лунев"

Быший игрок "Зенита" Сергей Веденеев отметил, что график игры на два фронта сказался на питерской команде в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Утрехта" (0:1). Также он подчеркнул, что сине-бело-голубых спас голкипер Андрей Лунев.

— Жесткий график игры на два фронта — в чемпионате России и еврокубках — приводят "Известия" слова Веденеева. — "Утрехт" был лучше физически и точнее на завершающей стадии атаки. Не могу сказать, что петербуржцы выглядели хуже, но они оказались недостаточно хладнокровны при последнем пасе. Голландцы с этим справлялись лучше, поэтому создали больше моментов. И благодаря отличной игре вратаря Андрея Лунева смогли забить только один мяч. Это сохраняет шансы "Зениту" на конечную победу.

В Питере "Зенит" играет при других скоростях и темпе, поэтому шансы на проход дальше хорошие, — добавил Сергей Веденеев. — У "Утрехта" уже не будет такого преимущества, поэтому фаворита в этом противостоянии по-прежнему нет. Нужно учитывать, что "Зенит" значительно обновился в межсезонье, и футболисты пока еще только привыкают друг к другу.