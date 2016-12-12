Сергей Веденеев: "Зенит" сложно назвать фаворитом в паре с "Андерлехтом"

Бывший нападающий "Зенита" Сергей Веденеев прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы для питерской команды. В соперники подопечным Мирчи Луческу достался "Андерлехт".

– В таких турнирах, как Лига Европы, не бывает слабых соперников, – сказал Веденеев. – Здесь скорее уместно говорить о делении команд на хорошие и очень хорошие. "Андерлехт" больше все-таки относится ко второй категории. Эта команда является типичным представителем голландского и бельгийского футбола, потому что, не имея в составе как таковых звезд, обладает при этом высоким средним уровнем игроков. Команда эта звезд с неба не хватает, но является очень хорошей.

– Можно ли назвать "Зенит" фаворитом в этой паре?

– С такой игрой, которую сейчас демонстрирует "Зенит", его сложно назвать фаворитом. В этой паре трудно кому–то отдать предпочтение. (Артем РЯБОВОЛ)