Сергей Веденеев: "Выдержат ли игроки "Зенита" такой тяжелый график"

Экс-полузащитник "Зенита" Сергей Веденеев поделился впечатлениями от матча первого тура группового этапа Лиги Европы с "Копенгагеном"​ (1:1). Следующий матч сине-бело-голубые проведут с чешской "Славией" 4 октября в Петербурге.

– Я бы не назвал игру с "Копенгагеном" тяжелой для "Зенита", – начал Веденеев. – Это рабочий матч, просто соперник оказался более серьезным, чем те, которые были у "Зенита" в чемпионате России. Теперь питерцам предстоит серия таких непростых матчей. На сегодняшний день "Зенит" не настолько укомплектован суперигроками, что всех легко проходить. Ничья на выезде – всегда хороший результат. Особенно с учетом того, что у "Копенгагена" очень сильные игроки. Главный вопрос – выдержат ли игроки "Зенита" такой тяжелый график? Сейчас игры пойдут одна за другой, по два матча в неделю. (Игорь Новиков)