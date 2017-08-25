Сергей Веденеев: "Уровень игроков команд-соперниц "Зенита" - вторая восьмерка РФПЛ"

Бывший футболист "Зенита" Сергей Веденеев, комментируя итоги жеребьевки группового турнира Лиги Европы для петербуржцев, отметил, что у сине-бело-голубых возникали проблемы с командами, которые играют от обороны. По его мнению, "Зенит" не является явным фаворитом группы.

Напомним, соперниками "Зенита" по групповому турниру Лиги Европы стали "Реал Сосьедад", "Русенборг" и "Вардар".

- Что можете сказать о жеребьевке?

- Команды не из элиты, тут и говорить нечего. Я думаю, уровень игроков, которые играют в командах– соперницах "Зенита", – вторая восьмерка РФПЛ. Но дело в том, что мы не знаем задачи этих команд. У "Зенита" они высокие, но с командами, играющими от обороны, уже не раз возникали проблемы. Поэтому нужно быть собранными и сконцентрированными.

- Можно ли назвать "Зенит" фаворитом группы?

- В Лиге Европы есть 5 - 6 команд, которые на голову сильнее остальных. Это английские клубы, испанские. Остальные же одинаковы по силе. Вы видели, что с "Утрехтом" команда Манчини играла почти на равных, а на выезде даже хуже. Равные матчи были и с "Амкаром", и с "Уралом". Во всех этих играх "Зенит" был фаворитом только из–за названия.

- Не кажется ли вам, что для пока еще "сырого" "Зенита" Лига Европы даже более подходящий турнир, чем Лига чемпионов?

- Мне кажется, что Лига чемпионов в любом случае интереснее для игроков, не говоря о тренерах. Уровень мотивации там выше, опыт быстрее набирается. В Лиге Европы многие матчи проходят при полупустых трибунах и интереса у зрителей эти игры зачастую не вызывают. Многие команды играют здесь вторым составом из–за того, что играть приходится через два дня на третий, да и информации о большинстве соперников тренерам не хватает. (Артем РЯБОВОЛ)