Сергей Томаров: "Завтра "Уфе" нужно не пропустить"

Главный тренер "Уфы" Сергей Томаров поделился ожиданиями от матча с "Прогрессом" из Люксембурга в рамках 3-го отборочного раунда Лиги Европы. Встреча состоится завтра в 17:00.

- Готовились стандартным образом, стоял больше вопрос восстановления после игры с "Анжи" (3:0), график у нас очень насыщенный, каждый игрок может выйти в любой момент, - сказал Томаров. - Соперник очень непростой, будет крайне сложно.

- Какова ситуация с травмированными?

- Все за исключением Никитина работают в общей группе, некоторых из них можно ждать уже завтра.

- СМИ сватают Облякова в крупные клубы, есть ли определенная цена, за которую "Уфа" расстанется с ним?

- Это вопрос не ко мне, к руководству клуба.

- Боян Йокич получил 2 желтые карточки с "Домжале", он будет играть или дисквалифицирован?

- Изначально была информация, что Йокич пропускает встречу, но после уточнения стало ясно, что сыграет, дисквалификация идет здесь после трех желтых карточек.

- На чем нужно сделать акцент завтра?

- Команда очень боевая, средний возраст 25-26 лет, в самом расцвете сил, стараются играть вперед. Много вертикальных передач, отмечу жажду борьбы, они прошли непростых соперников, все эти факторы будем учитывать.

- У вас уже есть в голове очертания стартового состава?

- Процентов на 70 сформировался, но есть много нюансов, которые определят окончательный вариант.

- Было ощущение что из второго дивизиона можно дойти до Европы?

- Тогда ни у одного человека на планете не было таких мыслей, все только начиналось, шло волнообразное развитие футбола в Башкортостане, думали больше о стабильности. Тогда пределом мечтаний была ФНЛ, мы радовались безумно, для нас это был огромный шаг вперед, потом была премьер-лига.

- Насколько важно начинать дома?

- При плотном графике каждый день идет в плюс команде, но стараемся не смотреть на переносы, никаких проблем с новым расписанием нет. Не секрет, что первый матч на выезде приоритетнее, с другой стороны, мы забили "Домжале" в гостях, так жребий решил, не акцентируем на этом внимание.

- Как оцените игру Живоглядова и Фатаи?

- В прошлой встрече нам нужен был футболист, который боролся бы за верховые мячи, а это не сильнейшие качества Фатаи, мы сыграли хорошо. Живоглядов выполнил свои обязанности. Я всеми абсолютно доволен, но 26 футболистов не могут выйти одновременно на поле.

- Какой результат вас завтра устроит?

- Ключевой момент – постараемся не пропустить и попытаемся добиться победы, нужно донести до футболистов все наши идеи.