Сергей Томаров: "Замечательно, что легендарный Джеррард прилетит в Уфу"

Главный тренер "Уфы" Сергей Томаров поделился мнением о "Рейнджерсе" - сопернике по четвертому отборочному раунду Лиги Европы.

- Замечательно, что такой легендарный игрок, как Стивен Джеррард, прилетит в Уфу. Он внес огромный вклад в мировой футбол, - цитирует The Scottish Sun Томарова. - Это будет невероятное событие для наших болельщиков.

Но я не могу позволить себе или игрокам думать такими категориями. Я должен отделить себя от размышлений о нем в таких терминах. Он тренирует "Рейнджерс" и, следовательно, наш соперник. Джеррард определенно сделал команду более организованной.

Если вы посмотрите на "Рейнджерс" образца прошлого сезона, то он пропускал много голов - они даже заканчивали матчи со счетом 5:5. Сейчас же им очень тяжело забить. Также "Рейнджерс" очень хорошо усилился.

"Рейнджерс" – "Уфа", Лига Европы, 4-й отборочный раунд, первый матч, 23 августа 2018, онлайн-трансляция матча, начало – в 21.45 по московскому ​времени