Сергей Томаров: "Выход Засеева на замену не считаю ошибочным"

Главный тренер "Уфы" Сергей Томаров после победы над "Прогресом" из Люксембурга заявил, выход на замену Азамата Засеева не был ошибочным.

"Уфа" на своем поле одержала победу со счетом 2:1 в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

- По такой игре не было мысли выпустить Пауревича?

- У Ивана было небольшое повреждение, до сегодняшнего утра думали, что он может выйти в стартовом составе, но решили поберечь, тем более, что в предыдущих матчах Карп и Ванек неплохо выходили на замены. Дали передышку Пауревичу, потому что до этого он 4 матча сыграл без замен.

- Не считаете ошибок выход Засеева?

- Была плановая замена, потому что Ванек давно не играл и полный матч ему сразу нельзя было давать, это был вопрос времени. В перерыве говорил с ним, он сказал, что нормально себя чувствует, но потом было видно, что ему все тяжелее и тяжелее. Ошибочной замену не считаю.