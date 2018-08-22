Сергей Томаров: "В прошлом сезоне для "Рейнджерс" были характерны игры с крупным счетом, сейчас ситуация изменилась"

Главный тренер "Уфы" Сергей Томаров в интервью "Известиям" отметил, что "Рейнджерс" стал более организованной командой. Также он не считает, что тот факт, что первый матч состоится в Шотландии, дает какие-либо преимущества российской команде.

– Что скажете о нынешней игре "Рейнджерс"?

– На мой взгляд, команда стала более организованной. Если в прошлом сезоне для "Рейнджерс" были характерны игры с крупным счетом – один раз они даже с кем-то 5:5 сыграли, много забивали и много пропускали, – то сейчас команда очень организованно играет в обороне. В этой линии у нее собраны хорошие футболисты, плюс нескольких ребят они взяли в аренду. Почерк "Рейнджерс" заметно изменился.

– Тот факт, что первый матч пройдет на выезде, дает "Уфе" какие-то преимущества?

– Абсолютно никаких. И непонятно, что в этой ситуации лучше. В предыдущих двух раундах мы играли первые матчи дома. По итогам выездных игр в Словении и Люксембурге прошли дальше. Гол, забитый на чужом поле, может помочь при любых вариантах. Как было с "Домжале". Мы сыграли дома вничью 0:0. Вроде бы соперник был доволен, что не проиграл. Но в итоге мы забили им в гол в концовке выездного матча, вынудили идти в атаку, и им не хватило времени.

"Рейнджерс" – "Уфа", Лига Европы, 4-й отборочный раунд, первый матч, 23 августа 2018, онлайн-трансляция матча, начало – в 21.45 по московскому ​времени