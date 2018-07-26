Сергей Томаров: "У Кротова подозрение на надрыв мышц бедра"

Главный тренер "Уфы" Сергей Томаров прокомментировал состояние нападающего команды Вячеслава Кротова, который был заменен из-за травмы в перерыве матча второго отборочного раунда Лиги Европы с "Домжале" (0:0).



- Сейчас будет обследование, посмотрим, что оно покажет, - сказал Томаров.

- Но подозрение на что?

- На мышцы задней поверхности бедра. Говорит, что немного побаливает. Может, дернул. Может, спазм. Конкретно пока сказать тяжело.

Кротов сыграл достойно, выполнил тренерскую установку. Да, было немного скомканное начало, но это можно списать на предстартовое волнение, - отметил главный тренер "Уфы".

Ответный матч состоится в Домжале 2 августа.