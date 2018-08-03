Сергей Томаров: "Стадионы в России – фантастика по сравнению с тем, что мы увидели в Словении. Даже "Нефтяник"

Главный тренер "Уфы" Сергей Томаров дал интервью "Бизнес Online" после ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против словенского "Домжале" (1:1). Российский клуб в следующей стадии встретится с люксембургским клубом "Прогресс Нидеркорн".

– Игра далась сложно, соперник играет у себя дома в агрессивной манере, старается прессинговать, контролировать мяч, много атаковать, - сказал Томаров. - Мы планировали, что будет сложный выезд, так и получилось. Хорошо, что все закончилось удачно для нас.

– Когда словенцы забили, о чем подумали?

– Мы ехали в Словению, зная, что нам самим нужно забивать. Поэтому, для нас ничего не изменилось после пропущенного гола. Продолжали искать своего шанса в атаке.

– Вы были бледны в концовке матча, пока "Уфа" не сравняла счет на 87-й минуте. Надежды таяли?

– Когда твоя команда проигрывает время всегда идет быстрее. Я понимал, что времени все меньше, но надежды оставались, я верил в ребят.

– Как вам местный стадион?

– Те стадионы, которые были построены к чемпионату мира в России просто фантастика, по сравнению с тем, что мы увидели там. Ничего не хочу сказать плохого в адрес "Домжале", но в России условия для проведения игр гораздо лучше.

– Показалось, что местный стадион даже с "Нефтяником" сравнить тяжело.

– И "Нефтяник" намного лучше.

– Что скажете о следующем сопернике по Лиге Европы?

– Тяжело сейчас сказать, мы начали изучать, посмотрели состав, чемпионат. Знаем, что у них иностранный тренер и надо отдавать себе отчет, что эта команда уже прошла два квалификационных раунда. Будет непросто.