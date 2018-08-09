Сергей Томаров: "Результат отражает характер всего матча"

Главный тренер "Уфы" Сергей Томаров после победы над "Прогресом" из Люксембурга заявил, что результат матча отразил ход игры.

"Уфа" на своем поле одержала победу со счетом 2:1 в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

- Сегодня получилось два разных тайма, в первом владели преимуществом и создавали много опасных моментов, но вновь дала знать о себе реализация. Со стороны казалось, что все легко, но это было обманчивое впечатление, потому что соперник периодически создавал очень опасные контратаки. Во втором тайме "Прогрес" стал действовать так, как мы от него ожидали с самого начала. Наверное, соперник очень заслужил этот гол, потому что много времени проводил в атаке. Результат, на мой взгляд, отражает характер всего матча, мы были лучше в первом тайме, они – во втором.

- На ваш взгляд есть ли позиции, которые нуждаются в усилении?

- Как вам сказать, если будет игрок, которого мы можем взять, и он будет сильнее футболистов, которые есть в расположении команды, то мы бы такого хотели взять, но, к сожалению, в последнее время таких случаев не так много. Есть футболисты, которых нам предлагают, но они слабее тех, что у нас есть.

- Как вашей команде играется два матча в неделю?

- Никто не жалуется, не футболисты, не мы, мы сами выбрали этот график, мы шли к этому очень давно, если хотим претендовать на что-то серьезное, то должны быть готовы к такому графику