Сергей Томаров: "Матч против "Рейнджерс" – важнейший в истории "Уфы"

Главный тренер "Уфы" Сергей Томаров перед ответным матчем 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Рейнджерс" оценил готовность своей команды, а также назвал грядущую встречу важнейшей в истории клуба. Первая встреча, состоявшаяся на прошлой неделе в Глазго, завершилась поражением российской команды со счетом 0:1.

– Играли с "Рейнджерс" неделю назад, потому информации о команде достаточно, плюс они играли в чемпионате, мы сделали определенные выводы и готовились в штатном режиме.

– Какая психоэмоциональная подготовка в команде, все-таки несколько раз подряд уступили?

– В последнее время не можем победить, ситуация не самая радужная, но футболисты все опытные, чтобы перебороть эти моменты. Наивно было предполагать, что все 12 матчей на старте пройдем без потерь. Понимали, что будут такие моменты, когда результаты окажутся не самыми лучшими, старались отсрочить этот период, стараемся не обращать внимания на все, что было и смотрим только вперед. Сделаем все от нас зависящее, чтобы достойно завершить этот отрезок.

– Как оцените состояние соперника?

– Состояние соперника оцениваем, как очень хорошее. "Рейнджерс" выдали длительную серию матчей без поражений. Команда боевая, агрессивная, действуют в силовой манере.

– Есть такой вариант, что завтра будет серия пенальти, а у "Уфы" с этим компонентом не очень. Есть ли список игроков на одиннадцатиметровые?

– Расширенный список есть у нас, будем от него отталкиваться, если это произойдет, также будем смотреть на состояние игроков.

– Кто займет место в воротах, определились ли вы?

– На 80 процентов я определился, но есть еще больше суток, все может случиться.

– "Уфа" всю свою недолгую историю двигается поступательно. Можно сказать, что завтра самый важный матч для клуба?

– Все команды такой хотят пройти путь. Следующий шаг – Лига чемпионов и так далее. Если исходить из этого, то завтрашний матч самый важный, все-таки можем попасть в групповой этап Лиги Европы. Так что завтра важнейший матч для "Уфы".

– Какую атмосферу стоит ожидать завтра?

Если сравнивать атмосферу в Шотландии, то мы все получили настоящее удовольствие от того, как фанаты в Глазго поддерживают команду. Это непередаваемое ощущение – находиться на стадионе и видеть, как люди поддерживают свой коллектив. На данный момент мы не сможем обеспечить такую поддержку в таком количестве, но у нас болельщики самые лучшие. Они поддерживают нас в любой ситуации, с их стороны надеемся на поддержку, которая будет гнать нас вперед. Недаром говорят, что болельщики являются двенадцатым игроком.

– В игре чемпионата "Рейнджерс" пропустил два мяча со стандартов. Обращали ли внимание на этот факт?

Видели этот матч, здесь такой момент, что при стандартных положениях очень много зависит от ряда факторов, невозможно спрогнозировать конкретную ситуацию. Знаем, что это сильная сторона шотландцев, но никто не сможет сказать, как выйдет завтра.