Сергей Ташуев: "Шахтер" пропустил в конце матча из-за собственной ошибки"

Российский тренер солигорского "Шахтера" Сергей Ташуев - о матче с польским "Лехом" (1:1) во втором раунде квалификации Лиги Европы.

- К сожалению, допустили ошибочку в конце. Это футбол. Мы ошиблись – и получили мяч в свои ворота. С другой стороны, сейчас лучше понимаем, где у "Леха" слабые места. Одно дело изучать соперника, совсем другое посмотреть на него в игре. Постараемся этим воспользоваться.

- "Лех", скорее всего, в Польше будет играть без зрителей.

- Сложно сказать. Камерная обстановка часто мешает. Тем не менее нам не до сантиментов – будем выходить и играть. Может, для "Леха" это важно, для нас нет, - цитирует тренера "Прессбол".