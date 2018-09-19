Сергей Шавло выступил в роли переводчика на пресс-конференции "Спартака" перед матчем с "Рапидом"

Сын бывшего полузащитника и экс-генерального директора "Спартака" Сергея Шавло Сергей выступил в роли переводчика для австрийских футболистов во время пресс-конференции главного тренера красно-белых Массимо Карреры и защитника Георгия Джикии.
Завтра московский клуб сыграет с "Рапидом" в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы. Отметим, что Сергей Шавло выступал за венский клуб с 1987 по 1989 год.
"Рапид" – "Спартак": Лига Европы, 20 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 19:55 (мск)
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Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2018-09-19-massimo_karrera_ya_spokoyen_za_svoyu_komandu/