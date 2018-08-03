Сергей Шавло: "Немного смущает, что между матчами "Спартака" с ПАОК и "Локомотивом" всего три дня"

Бывший полузащитник сборной СССР и "Спартака", экс-гендиректор клуба Сергей Шавло "СЭ" – о матчах греческого ПАОК с красно-белыми в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов. Первый встреча состоится в Салониках 8 августа, ответная – 14-го в Москве.

– ПАОК – команда с амбициями, греки всегда бьются до конца, легко спартаковцам не будет. Плюс в Салониках жарко, и буйные болельщики, – говорит Шавло. – Думаю, москвичи готовы к этому, они уже не первый год играют в еврокубках, знают, как это происходит. К тому же у соперника еще не начался национальный чемпионат, а "Спартак" в РПЛ уже стартовал. Правда, между матчем с "Локомотивом" и выездом в Грецию всего три дня, но сейчас восстановление проходит быстро, думаю, футболисты успеют. (Никита АРМАНД)