Сергей Семак: "Зенит" неудачно провел трансферную кампанию"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги Европы против "Копенгагена" заявил, что петербургский клуб провел неудачную трансферную компанию. Сине-бело-голубые ограничились подписанием полузащитника Клаудио Маркизио на правах свободного агента.

- Мы неудачно провели трансферную кампанию, - приводит слова Семака официальный сайт "Зенита". - Моя задача как тренера - работать и стараться добиваться максимально возможного результата, чтобы игроки показывали все, на что способны. У нас была небольшая вариативность. Ждем возвращения травмированных футболистов, с помощью которых появится возможность ротации и изменения игровой модели.

"Зенит" выступает в группе С вместе с "Копенгагеном", "Бордо" и "Славией".

"Копенгаген" – "Зенит": Лига Европы, 1-й тур, 20 сентября 2018, онлайн-трансляция, начало – в 22.00 (мск)​

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