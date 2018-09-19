20:16 | Футбол — Лига Европы

Сергей Семак: "Зенит" неудачно провел трансферную кампанию"

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Главный тренер "Зенита"  Сергей Семак перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги Европы против "Копенгагена" заявил, что петербургский клуб провел неудачную трансферную компанию. Сине-бело-голубые ограничились подписанием полузащитника Клаудио Маркизио на правах свободного агента.

Мы неудачно провели трансферную кампанию, - приводит слова Семака официальный сайт "Зенита". - Моя задача как тренера - работать и стараться добиваться максимально возможного результата, чтобы игроки показывали все, на что способны. У нас была небольшая вариативность. Ждем возвращения травмированных футболистов, с помощью которых появится возможность ротации и изменения игровой модели.

"Зенит" выступает в группе С вместе с "Копенгагеном", "Бордо" и "Славией".

"Копенгаген" – "Зенит": Лига Европы, 1-й тур, 20 сентября 2018, онлайн-трансляция, начало – в 22.00 (мск)

Копенгаген - Зенит

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Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2018-09-19-sergey-semak-kopengagen-khoroshaya-krepkaya-i-sbalansirovannaya-vo-vsekh-liniyakh-komanda.htm

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