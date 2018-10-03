Сергей Семак: "Видел Жиркова на пробежке, но не знаю, когда он вернется"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги Европы против "Славии" отметил, что нападающий Артем Дзюба полностью готов к встрече, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша Чернов.

- Дзюба получил удар в матче с "Анжи", хромал. Надо ли дать отдохнуть ему?

- Он работает в том же режиме, что и остальные. Всем футболистам сборной приходится тяжело, у них не было полноценной подготовки к сезону, они потратили много эмоциональных и физических сил. Дзюба готов играть на сто процентов, как и другие игроки.

- Будете ли вы учитывать матч с "Краснодаром" при формировании состава? Может быть, дадите отдых кому-то, кто часто играет?

- Мы готовится к "Славии". Не думаем об игре с "Краснодаром".

- Вопрос по Жиркову. Вы не могли бы конкретно объяснить, что у него за проблемы со здоровьем. И какой результат дают загадочные методы лечения, о которых вы говорили в сентябре?

- Мы надеемся, что ему не понадобится операционное вмешательство, принимаем консервативные методы лечения. Я видел его на пробежке, но мне сложно предположить, когда он вернется в строй. У него не разрыв ахилла, повреждение другой степени.

"Зенит" – "Славия": Лига Европы, 2-й тур, 4 октября 2018, онлайн-трансляция, начало – в 19.55 (мск)