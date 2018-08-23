Сергей Семак: "В "Зените" нет суперзвезд"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что доволен результатом первого матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Мольде" (3:1).

- В первом тайме у нас были неплохие моменты, но, к сожалению, мы не забили, - сказал Семак в эфире канала "Матч ТВ". - Обидно, что пропустили. Этот мяч был похож на гол "Урала". Для нас это звонок - надо дорабатывать в обороне.

Это была тяжелейшая игра, но других и не бывает. Фаворитов нет: 11 человек в одной команде, 11 - в другой. У нас нет суперзвезд - все должны работать. Мы довольны результатом, хотя и обидно, что пропустили дома. Все решится во втором матче, легко не будет никому - график у всех сложный.

Ответный матч против "Мольде" состоится 30 августа.

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