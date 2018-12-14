Сергей Семак: "Уровень чемпионата России сейчас ниже, чем был ранее"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после поражения от "Славии" в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы (0:2) объяснил, почему выпустил игроков, которые получали мало игрового времени. Также он добавил, что у игроков начался отпуск.

– Есть ли предпочтения по плей-офф?

– Посмотрим, повлиять на жеребьевку мы не можем, – цитирует пресс-служба клуба Семака. – Есть команды посильнее, есть чуть-чуть послабее. Будем ждать жеребьевку и отталкиваться от ее исхода.

– Так получилось, что сегодня только "Зенит" мог остаться единственным представителем России в еврокубках, но по счастливой случайности вышел еще и "Краснодар". Как можете это прокомментировать, учитывая, что в прошлом сезоне клубов было больше?

– Количество команд, которые выходят в весенний этап, говорит об уровне и силе чемпионата России. Значит сейчас он ниже, чем был ранее. Конечно, рады, что не только мы, но еще и один наш клуб, "Краснодар", будет представлять Россию. Чем больше команд, тем лучше для рейтинга, поэтому мы всегда переживаем за наши клубы.