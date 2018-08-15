Сергей Семак: "Шансы "Зенита" в матче с "Динамо" сложно измерить математическим путем, но главное, что они есть"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции перед ответным матчем 3-го отборочного раунда Лиги Европы с минским "Динамо" рассказал о шансах своей команды. В первом матче сине-бело-голубые уступили со счетом 0:4.

- Лига Европы нам нужна, поэтому будем работать для победы, - отметил Семак. - Шансы есть, их сложно измерить математическим путем, но главное - они есть. Мы приложим все усилия для того, чтобы хорошо сыграть и добиться победы.

- За последние два матча "Зенит" пробил в створ всего четыре раза. В следующем матче нужно пять ударов минимум. Как собираетесь добиваться этого?

- Как вы и сказали - нужно бить в створ. Чем больше, тем лучше. Главное - команда побеждает, и не всегда количество ударов в створ отражает количество моментов. Есть матчи, где мы много их создаём, есть матчи, где меньше, но они есть у нас всегда. Будут моменты - будут голы.

- У "Зенита" есть специалист по голам "Динамо" со стандартов Илья Скроботов. Не жалеете, что он не заявлен в Лигу Европы?

- К сожалению большому, заявка ограничена. Если бы могли, то заявили бы. Тем более у нас есть проблемы - не так много защитников. (Игорь НОВИКОВ)

Матч состоится 16 августа и начнется в 20.00 по московскому времени.