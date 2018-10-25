Сергей Семак: "Сейчас у "Зенита" команда уровня Лиги Европы"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции после победы над "Бордо" (2:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы отметил, что доволен игрой защитника Эмануэля Мамманы.

- Почему после перерыва команда прибавляет уже не в первый раз? Почему команда сначала так не играет?

- Я бы не стал проводить такие параллели. Всегда во вторых таймах команды больше забивают, появляется больше пространства для атаки, легче играть во втором тайме. Ты понимаешь - либо в окопы, либо в атаку.

- Не кажется ли вам, что этот групповой этап самый тяжелый за всю историю "Зенита"?

- Раньше команда почти всегда играла в Лиге чемпионов. Сейчас мы не попали в Лигу чемпионов, у нас команда уровня Лиги Европы. Такова сила команды, почему вы думаете, что я преуменьшаю силу команды? Мы не сильнее никого на голову и в чемпионате России. Это все могут проанализировать, кто хорошо знает футбол.

- Работаете ли вы над тем, чтобы функционал Набиуллина был более разнообразным?

- Вы же знаете, что у нас единственный левый защитник в Лиге Европы. Чернов не заявлен здесь. А Эльмир играет на своем уровне и показывает все, что может. Других игроков на этой позиции нет. Жирков травмирован, а Кришито уже нет в команде.

- Маммана сыграл с первых минут. Вы довольны его игрой?

- Его восстановление затянулось. Мы ждали его возвращения в общую группу, после этого возникли сложности. Был риск, когда мы ставили его в основной состав, но выпускать его на замену мы точно не могли. Маммана сыграл хорошо, учитывая пропущенное время. Я рад, что он наконец-то сыграл полный матч.

- Рассчитываете ли вы на Мевлю в будущем? Он давно не играл...

- Это футбол. В начале сезона играл в стартовом составе, затем Нету стал играть на позиции центрального защитника. Он смотрится хорошо. Мевля мог бы сыграть, но мы не могли выпустить Мамману по ходу матча. Каждый футболист у нас может сыграть. Надо ждать своего шанса, работать, что и делает Мевля. Я не могу поставить больше того количества игроков, которое положено правилами. (Гоша Чернов)

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