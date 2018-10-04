Сергей Семак: "Считаете, "Зенит" не заслужил победу?"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции после победы над "Славией"​ (1:0) в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы (1:0) отметил игру соперника, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша Чернов.

– Ожидаемо тяжелая игра. Нужно было раньше забивать, но мы не довели до завершения атаки. Наш соперник был хорош, бил много с дальней дистанции. Шероховатости в игре в обороне были. Никто не провел свою лучшую игру, хотя все выкладывались, старались. Добились нужного для нас результата.

– У "Славии" 27 ударов, 15 из-за штрафной. Почему команда столько давала бить чехам?

– Не можем радоваться этому. Но это и не принимется, ведь за нами победа. Важная победа. В нашей группе фаворитов нет, абсолютно. Есть команды, которые равны. Низко опускались, не встречали, хотя большинство ударов были неопасны. Соперники били много, потому что мы невнимательно играли в центральной зоне. Нам не хватало компактности, из-за этого возникали моменты. Хорошая, трудовая победа.

– Заслужил ли "Зенит" победу?

– Считаете, не заслужил? Шикарная передача от Паредеса, а Кокорин мог еще забивать.