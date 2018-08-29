Сергей Семак: "С "Мольде" будет тяжело"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что петербургскому клубу предстоит тяжелая игра против "Мольде" в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы, который состоится завтра.

- Конечно, это будет самый тяжелый и сложный шаг, - цитирует Семака официальный сайт сине-бело-голубых. - Мы понимаем силу соперника, играем в гостях, а дома нам всегда проще, и там мы действуем лучше, чем на выезде. Здесь болельщики хозяев, поле довольно специфическое. Но все в равных условиях, так что посмотрим. Конечно, будет тяжело.

Дополнительной подготовки к искусственному полю не было. У нас тоже есть синтетические газоны, хотя они и сделаны немного иначе и отличаются от того, что мы увидели здесь. Так что нам еще предстоит привыкнуть. Но поле для всех одинаковое, так что это не станет определяющим фактором.

Напомним, в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы "Зенит" обыграл "Мольде" со счетом 3:1.

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