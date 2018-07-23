Сергей Семак: "Результат жеребьевки Лиги Европы для "Зенита" нормальный"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что считает нормальным результат жеребьевки Лиги Европы для петербургской команды. "Зенит" сыграет с победителем пары ДАК - "Динамо" (Минск) в третьем отборочном раунде Лиги Европы.

- Результат жеребьевки для нас нормальный, - цитирует Семака РИА Новости. - Мы будем изучать обоих возможных соперников, обязательно посмотрим их матчи между собой. С минским "Динамо" мы уже немного знакомы.

Первая игра состоится 9 августа в Дунайска-Стреде или Минске, ответная - 16-го в Санкт-Петербурге. Победитель пройдет в четвертый отборочный раунд, жеребьевка которого состоится 6 августа.

Все пары 3-го отборочного раунда Лиги Европы