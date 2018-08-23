Сергей Семак: "Проблемы в обороне видно невооруженным глазом"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции после победы над "Мольде" в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы (3:1) сказал, что шансы увидеть полузащитника Олега Шатова в ответном матче невысоки, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

- Каковы шансы увидеть Шатова в ответном матче? - вопрос Семаку.

- На поле - маловероятно. Шансы есть, но небольшие.

- Сульшер сказал, что на искусственном поле в Норвегии "Мольде" играет по-другому. Это действительно влияет на игру?

- Влияет. Дома и стены помогают. Команда привыкла играть на синтетике. "Мольде" действительно играет дома лучше, чем на выезде, это симпатичная команда, крепкая. Уверен, что нам будет очень сложно. Будем готовиться к сложному матчу.

- Почему не играет Нету?

- Был момент, когда мы рассчитывали на него, но он получил травму. Сейчас сложно найти момент, чтобы дать ему возможность сыграть. Он готовился к этому матчу, но получил рассечение, пришлось зашивать ногу. Ждем, что он вернется в состав, потому что нагрузка на наших центральных защитников высокая.

- Вы вспоминали матчи ЦСКА с "Мольде" 1999 года?

- Вспоминал. Но реваншистский настроений абсолютно нет. У меня много матчей, которые можно вспомнить - и удачных, и неудачных. Опыт у меня большой. Думать об этом некогда, нужно готовиться к предстоящим матчам.

- Что делать с обороной?

- Работать, тренироваться. Других игроков у меня нет. Будем улучшать то, что можем улучшить. Проблемы в обороне есть, это видно невооруженным глазом.

- Дадите ли вы отдых футболистам основы в матче с "Уфой"?

- Будем отталкиваться от эмоционального и функционального состояния игроков. Какие-то изменения будут, без этого, к сожалению, никак. (Гоша ЧЕРНОВ)

Ответный матч против "Мольде" состоится 30 августа.

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