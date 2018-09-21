Сергей Семак: "При выходе из обороны в атаку играли неуверенно. Нам есть над чем работать"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции после матча с "Копенгагеном" (1:1) отметил, что его команде тяжело давался выход из-под прессинга.

– Мы говорили, что группа ровная, вот и матч получился таким же, – отметил Семак. – Результат по игре. В первом тайме мы смотрелись не очень хорошо, во втором выглядели лучше – к сожалению, не смогли победить, хотя шансы были. Но результат справедлив.

– Второй тайм был проигран. С чем это связано?

– Качество игры нельзя путать с результатом. Это не всегда одно и то же.

– Показалось, что в первом тайме были проблемы с выходом из-под прессинга, Нету часто отыгрывал вратарю. Это из-за давления соперника или была установка играть через дальние передачи Лунева?

– Здесь вопрос принятия решений. Из под прессинга нужно выходить дальше, если получается, если нет – отдавать вратарю. Проблема была в том, что даже когда Лунев выносил вперед, мы не цеплялись за мяч, проигрывали подбор. При выходе из обороны в атаку играли неуверенно. Нужно отдать должное сопернику, а нам есть над чем работать.

– Довольны ли вы результатом?

– Мы спортсмены и не можем быть рады ничейному результату. Но если брать турнирную таблицу и борьбу, то ничья на выезде с серьезным соперником – это хорошо. Хотя и всегда хочется побеждать. (Егор БЫЧКОВ)