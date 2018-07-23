Сергей Семак - о результатах жеребьевки: "Соперники хорошие. Слабых команд нет"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал "СЭ" результаты жеребьевки третьего отборочного раунда Лиги Европы. Напомним, петербуржцы встретятся с победителем матча между словацким ДАК и минским "Динамо".

Первая игра состоится 9 августа в Дунайска-Стреде или Минске, ответная - 16-го в Санкт-Петербурге. Победитель пройдет в четвертый отборочный раунд, жеребьевка которого состоится 6 августа.

- Соперники хорошие, - сказал Семак. - Слабых команд нет, их уровень хороший. Мы с командой должны подойти со всей ответственностью к этим матчам.

- С кем из команд вы бы хотели встретиться?

- Посмотрим, проанализируем. Пока рано говорить. (Гоша ЧЕРНОВ)