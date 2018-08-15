Сергей Семак: "Новой информации по трансферам нет"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции перед ответным матчем 3-го отборочного раунда Лиги Европы с минским "Динамо" подчеркнул, что не переживает из-за отсутствия трансферов. Первая игра завершилась победой белорусской команды 4:0.

– Трансферное окно еще открыто, расскажите о своих отношениях с новым спортивным директором Хавьером Рибалта. Озвучил ли он конкретные сроки, когда возможно будет усилить состав?

– К большому сожалению, новой информации нет. Свои пожелания я давно озвучил и руководству, и новому спортивному директору. Он все знает. Насколько мы будем двигаться в этом вопросе, покажет время. Со своей стороны остается только работать, если новости появятся, то вы об этом узнаете.

– Если "Зенит" не пройдет "Динамо", это скажется на трансферной политике?

– Вопрос из разряда "что было бы", которые сложно обсуждать. Независимо от результата сложно понять, что будет дальше по трансферам. Нет никакой прямой взаимосвязи между этими событиями.

– Вас не нервирует эта ситуация? Окно скоро закроется, а трансферов нет.

– Я сосредоточен совсем на другой работе. Пытаюсь делать все от меня зависящее. По поводу трансферов от меня, к сожалению, мало что зависит, кроме тех рекомендаций, которые я уже высказал. Нервничаю я или нет, это никого не интересует. Еще раз – главное, что руководство в курсе моих пожеланий.

Матч "Зенит" – "Динамо" пройдет завтра, 16 августа на стадионе "Петровский". Начало в 20.00 по московскому времени. (Игорь НОВИКОВ)

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Зенит" - "Динамо"