Сергей Семак: "Никаких сомнений в Анюкове у меня не может быть, Маркизио хорошо набирает форму"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции после матча с "Копенгагеном" (1:1) отметил, что полузащитник Клаудио Маркизио хорошо набирает форму. Итальянец вышел на поле во втором тайме.

– Прокомментируйте необязательные желтые карточки Маркизио и Дзюбы, полученные на эмоциях.

– Это игра. Маркизио получил предупреждение не за эмоции, а за срыв атаки. И он принял правильное решение. Что касается Дзюбы, то он принял неверное решение, но в конкретном случае его можно понять.

– Что скажете про игру Анюкова? Из-под него пробили в штангу и забили гол.

– Гол пришел с другого фланга. В первом моменте он пошел читать ситуацию на случай передачи или удара по воротам, немного отвалился от линии. Нужно отметить и хорошую игру нападающего, который классно принял мяч и пробил. Никаких сомнений в Анюкове у меня не может быть.

– Маркизио провел сегодня больше всего игрового времени. Как его набор формы? Будет ли он готов выйти против "Локомотива" в первом тайме?

– Набор формы идет хорошо, постепенно интегрируем его в командную игру. Будет ли готов к следующему матчу – посмотрим по его состоянию. (Егор Бычков)